Atendendo aos pedidos da população, vereador William Maksoud solicita ronda policial em bairro

Atendendo aos pedidos de moradores e comerciantes, o vereador William Maksoud encaminha à Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), indicação para realização de ronda policial na região do Anhanduizinho em Campo Grande.

Conforme o documento protocolado pelo parlamentar na Casa de Leis, o pedido é para execução de ronda policial ostensiva na Rua Canutama e no seu entorno, no bairro Jardim Aero Rancho.

“Essa solicitação visa atender às necessidades e reivindicações dos moradores do bairro, que solicitam em caráter de urgência, a execução de ronda policial, pois relatam estarem convivendo com um aumento significativo de furtos nos comércios e residências, juntamente com inúmeras pichações nos muros da região. Saliento, que tal situação tem gerado medo e insegurança por parte de toda a comunidade”, explicou Maksoud.

Essa e outras indicações de melhorias serão apresentadas durante a sessão ordinária desta terça-feira (23), no plenário da Câmara Municipal, e encaminhadas aos órgãos competentes para execução.