Atendendo solicitação do vereador Ronilço Guerreiro, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, confirmou a entrega da Medalha Legislativa “Maria Solange Felix Pereira” em homenagem aos profissionais da Psicologia. O evento será no dia 5 de outubro e será a primeira entrega de medalha após a retomada das atividades presenciais pós-pandemia.

Ronilço é psicólogo e hoje convidou a presidente do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, Marilene Kovalski, para participar da sessão de hoje da sessão e falar sobre os 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil. “Sou, antes de tudo, psicólogo e sou muito grato pela minha profissão. Fico muito feliz em receber a Marilene na palavra livre e ter a confirmação de nosso presidente da entrega desta honraria para esses profissionais tão importantes”, comentou Guerreiro.

O vereador também entregou uma moção de congratulação ao Conselho pelo Dia do Psicólogo e pelos 60 anos de regulamentação da profissão. “Eu queria homenagear todos os psicólogos e quero que todos sintam esse carinho pela moção em nome do CRP. No dia 5 de outubro vamos entregar 60 medalhas e tenho certeza que essas pessoas também representarão bem nossa profissão”, complementou.

Em sua fala na Tribuna da Casa de Leis, Marilene fez questão de ressaltar a importância do espaço que os psicólogos têm recebido. “Nunca tivemos tanto espaço nesta Casa de Leis quanto neste período. Agradeço o vereador Ronilço, que é psicólogo, e tem atuado muito próximo do conselho. Também agradeço os demais vereadores e o presidente Carlão pelo espaço”.

Ela aproveitou para falar sobre a importância da profissão. “O psicólogo tem o dever de promover a saúde, a qualidade de vida das pessoas, eliminando qualquer forma de negligência, exploração, violência, crueldade e opressão, além de atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural”.