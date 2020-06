NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Vândalos jogaram ontem (16) um rojão num comércio e quase atingiu um carrinho de bebê. A proprietário contou que estava no local com os dois filhos de três meses e seis anos quando o artefato explosivo foi arremessado pela janela da cozinha. Câmeras de segurança registraram a ação dos bárbaros. A dona do local iria registrar um B.O. para que o caso seja investigado.