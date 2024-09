Athayde Nery é experiência e inovação para transformar Campo Grande

Com uma trajetória política marcada por realizações significativas e um compromisso com o desenvolvimento sustentável da nossa capital, Athayde Nery alia as boas ações do passado com propostas audaciosas para o futuro.

Durante seus quatro mandatos como vereador, Athayde construiu um legado de conquistas. Entre suas realizações mais notáveis estão o tombamento da Vila dos Ferroviários e do Colégio Osvaldo Cruz, essenciais para a preservação do patrimônio histórico e cultural de Campo Grande e a garantia dos direitos das famílias dos ferroviários. Ele também criou a Comissão Permanente de Cultura, resultando em um aumento expressivo no orçamento destinado às artes e à cultura.

Athayde não se limitou apenas à preservação cultural; seu compromisso com a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos cidadãos é evidente. O plano de ciclovias, por exemplo, contribuiu significativamente para a infraestrutura de transporte da capital. Uma escolha sólida e inovadora para a Câmara Municipal de Campo Grande, destacando-se como candidato a vereador com uma proposta abrangente e comprometida.

Seu trabalho também reflete um forte compromisso com a inclusão e a justiça social. Como Presidente da FUNDAC e Secretário de Estado de Cultura e Cidadania, ele criou a primeira Subsecretaria LGBT do Brasil e desenvolveu o Plano Municipal de Cultura, pioneiro no país. Essas ações ampliaram o acesso à cultura e promoveram a igualdade e o respeito à diversidade.

Para o futuro, Athayde apresenta propostas que visam continuar e expandir seu trabalho. Entre suas principais iniciativas estão a ampliação das ciclovias, respeitando as diretrizes do Sistema integrado dos transportes públicos, a criação de novos centros culturais nos bairros e um programa de revitalização de praças e espaços públicos. Ele também pretende apresentar projetos de lei para melhorar a infraestrutura de saúde e educação com novas unidades básicas de saúde e a reforma das escolas municipais. Além disso, Athayde quer fortalecer os canais de participação cidadã, como o “Disque-Athayde” e o “Gabinete de Rua”, para garantir que a voz da população continue a ser ouvida e atendida de forma eficaz.

Com uma trajetória comprovada e uma visão inovadora para o futuro, Athayde Nery Freitas Junior é a escolha ideal para a Câmara Municipal de Campo Grande. Seu compromisso com a cultura, a inclusão e a melhoria da qualidade de vida é um reflexo de seu trabalho incansável e de suas propostas para transformar Campo Grande em uma cidade ainda melhor.