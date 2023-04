Athletico-PR perde para o CRB fora de casa na Copa do Brasil

O Athletico-PR estreou com derrota na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (12), o Furacão foi a Alagoas enfrentar o CRB na primeira partida da 3ª fase e perdeu por 1 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Anderson Leite marcou o gol solitário do encontro, que também foi a primeira derrota do time paranaense em 2023.

As equipes voltam a se enfrentar em jogo de volta para decidir a vaga nas oitavas no dia 25 de abril, na Arena da Baixada.

Antes, o Furacão retorna a campo neste sábado para enfrentar o Goiás, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, para disputa da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O CRB, por sua vez, tem compromisso contra o Atlético-GO no dia 22 de abril. A equipe regatiana tinha estreia da Série B contra o Sport marcada para este fim de semana, mas a partida precisou ser adiada devido aos compromisso pela Copa do Brasil.

O jogo

Antes do primeiro minuto, o CRB assustou com uma finalização perigosa de Mike. Com oito minutos no relógio, o Athletico-PR chegou a abrir o placar, mas foi anulado pro impedimento. Cannobio cruzou para Terans, que finalizou e balançou a rede, após desviar em Vitor Roque. O lance foi anulado já que o uruguaio estava em posição irregular. Em seguida, o CRB respondeu com Matheus Ribeiro, que viu Bento defender.

Na volta para o segundo tempo, Anderson Conceição quase marcou para o CRB. Romão cruzou na área e o zagueiro cabeceou com perigo, mas Bento defendeu. Aos 11 minutos, Romão tocou para Copete, que avançou pela esquerda e cruzou na área. A bola passou pelo goleiro e Anderson Leite apareceu para marcar.

O Furacão teve a chance de empatar aos 19. Terans ficou com a sobra na área e finalizou forte, mas a bola apenas passou perto da trave defendida por Diogo Silva.

Nos acréscimos, o Vitor Roque foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti, mas voltou atrás na decisão após revisão do VAR.

(Com agências)