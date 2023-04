Athletico-PR vence Atlético-MG em duelo brasileiro pela Libertadores

O Athletico-PR soube usar a força da Arena da Baixada para vencer o duelo brasileiro contra o Atlético-MG pela Copa Libertadores. Com o apoio da torcida, o Furacão venceu por 2 a 1, gols de Vitor Roque e David Terans — Paulinho descontou para o Galo.

Com o resultado, o Athletico chega a quatro pontos e lidera provisoriamente o Grupo G da Libertadores. Já o Atlético de Eduardo Coudet vê a situação complicar com duas derrotas em dois jogos, ocupando a lanterna.

Libertad (PAR) e Alianza Lima (PER) se enfrentam na quinta, 20, em Assunção. Os paraguaios tomam a liderança do Furacão em caso de vitória.

Time modificado

A situação do Atlético-MG na Copa Libertadores ficou complicadíssima. Derrotado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, nesta terça-feira (18), na Arena da Baixada, em Curitiba, o Galo segue como último do Grupo G da competição continental, sem pontuar em duas rodadas, e vê as oitavas de final cada vez mais longe.

O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (23), quando vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o desafio será diante do Santos. Derrotado na primeira rodada da Série A, por 2 a 1, para o Vasco, o Galo entra mais uma vez pressionado e tentará repetir o triunfo do Brasileirão de 2022, quando venceu por 2 a 1.

Precisando vencer para se reabilitar no torneio de clubes mais importante da América do Sul e também para não se distanciar dos adversários no Grupo G, o Atlético entrou em campo na Arena da Baixada com algumas novidades em relação aos últimos jogos, com as entradas dos laterais Dodô e Mariano e do volante Rodrigo Battaglia.

Apesar dos preços bem salgados dos ingressos, com a meia custando R$ 150 e a inteira R$ 300, os atleticanos marcaram presença em Curitiba para empurrar o Alvinegro. Do outro lado, a torcida da casa não lotou as cadeiras, mas, antes mesmo de a bola rolar, já se mostrava bastante barulhenta, como de costume.

Primeira grande chance

Com menos de um minuto de bola rolando, uma tabelinha com Hulk deixou Paulinho na cara do gol, mas o camisa 10 foi parado pelo goleiro Bento. Foi a primeira grande oportunidade.

No minuto seguinte, Everson deu chutão na bola, que bateu nas costas do atacante paranaense; a pelota ganhou altura e voltou em direção ao gol, mas acabou saindo pela linha de fundo.

A máxima de que “quem não faz leva” se fez presente mais uma vez. Após Paulinho desperdiçar nova chance no ataque do Galo, Vitor Roque mostrou como faz e, limpando toda a defesa mineira, chutou cruzado sem dar chances a Everson, levando os rubro-negros à loucura aos seis minutos de jogo.

Jogo movimentado

Aos 9, Hulk teve duas chances de empate. No primeiro lance, de falta, parou no goleiro Bento; na volta, após saída errada do goleiro, chutou por cima.

Aos 28, a bola bateu no braço de Paulinho e o árbitro, após quatro minutos aguardando apuração do VAR, foi até a ferramenta de vídeo e assinalou a infração.

Na cobrança, aos 35, o uruguaio Terans partiu para a bola, bateu no canto direito e correu para o abraço, ampliando o marcador na Arena.

Segundo tempo

Nos minutos iniciais da volta do intervalo, quem esteve mais intenso foi o time mandante.

Aos 17 minutos, Hyoran, acionado na vaga de Dodô, fez golaço de falta, mas o tento foi anulado, porque Jemerson atrapalha o goleiro Bento e, impedido, invalidou o que seria o primeiro do Galo na partida.

Gol do artilheiro

Aos 24, após linda enfiada de bola de Hulk, Paulinho, mal no primeiro tempo, não desperdiçou mais uma grande chance e diminuiu o placar. Este foi o quinto gol do camisa 10 na Libertadores, se isolando na artilharia do torneio.

Dois minutos depois, quem quase deixou o dele foi Patrick. Contudo, o meia chutou a bola em cima do goleiro Bento e perdeu a chance do empate.

Aos 42 minutos, Mariano fez falta em Thiago Andrade, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Dois minutos depois, o Atlético ainda teve mais uma grande chance para empatar. Paulinho caiu pela direita e encontrou Hyoran na entrada da pequena área. O meia bateu forte para defesa incrível de Bento. A bola ainda voltou para Hyoran, que chutou por cima do gol.