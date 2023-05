Athletico-PR vira com dois gols nos acréscimos e mantém tabu de 23 anos contra o Coritiba

O Coritiba esteve muito perto de quebrar um tabu de 23 anos sem ganhar do rival Athletico-PR na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro, mas sofreu uma das derrotas mais sofridas da história recente do clássico.

Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Coxa vinha vencendo o Furacão até os 45 minutos do segundo tempo, quando Willian Bigode empatou a partida em Curitiba.

O resultado, que já parecia improvável, ganhou contornos épicos quando Canobbio recebeu um presente de Erick aos 52 minutos e completou para o gol. Final, 3 a 2 para os donos da casa.

Marcelino Moreno abriu o placar para o Coritiba no primeiro tempo, mas Pablo empatou logo na volta para a etapa final. Em uma escapada de contra-ataque, Robson voltou a botar o alviverde em vantagem fora de casa, até Bigode empatar e Canobbio virar.

VIRA, VIRA, VIRA, VIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU! QUE JOGAÇO, QUE VIRADA E QUE VITÓRIA DO FURACÃO! O 3º GOL DO ATHLETICO TÁ ON! 🔴⚫ pic.twitter.com/3IXLkZZhPC — CazéTV (@CazeTVOficial) May 14, 2023

Com o resultado, o Athletico vai a nove pontos e fica em 9º lugar na tabela. Já o Coritiba segue na zona de rebaixamento, em 18º, com apenas cinco pontos.

O jogo

A primeira grande oportunidade do jogo saiu com 3 minutos de bola rolando, em jogada do Athletico-PR. Christian tentou uma finalização colocada e carimbou a trave. Os visitantes responderam aos 19 minutos, quando abriram o placar em uma jogada pela esquerda de Marcelino Moreno. Dentro da área, o meia aproveitou um rebote, levou para o meio e bateu rasteiro. Com muita gente na frente, o goleiro Bento não conseguiu defender, 1 a 0 para o Coritiba.

Depois de marcar, o Coxa se fechou na defesa e, com uma linha de cinco defensores, ofereceu muita resistência ao ataque do Athletico-PR. Os donos da casa passaram a dominar a posse de bola, porém não conseguiram criar chances claras para marcar e a partida foi para o intervalo com vantagem dos visitantes no placar.

Segundo tempo

O segundo tempo começou melhor para o Athletico-PR. Aos 3 minutos, os donos da casa avançaram pela esquerda com Fernando, que cruzou rasteiro na primeira trave. Pablo estava ligado no lance e se jogou para desviar para o fundo das redes. A proposta defensiva passou a punir o Coritiba, que se viu pressionado pelo Furacão.

O Athletico-PR passou muito perto de virar o jogo aos 11 minutos. Pablo arriscou de fora da área e Gabriel Vasconcelos caiu para defender. Ainda no chão, o goleiro conseguiu impedir o gol de Erick no rebote. Aos 20, o Coritiba voltou a ficar à frente. O Furacão errou na saída de bola. Zé Roberto recuperou e tocou para Robson finalizar. O atacante bateu de primeira, no canto inferior direito, e marcou o segundo do Coxa.

A vitória do Coritiba estava muito próxima, mas, aos 45 minutos, Willian acabou com a festa dos seus rivais. Vitor Roque desviou após cobrança de lateral e o atacante apareceu para soltar uma bomba para o gol. Ainda deu tempo do Athletico-PR virar.

A defesa do Coxa bobeou, Erick ganhou a dividida contra Henrique e saiu na cara do gol. O atacante tocou para a chegada de Canobbio, que bateu para o gol vazio aos 52 minutos.

Athletico-PR 3×2 Coritiba

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Fernadinho, Erick e Christian (Canobbio); Terans (Vitor Bueno), Vitor Roque e Pablo (Willian). Técnico: Paulo Turra

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Marcos Vinícius, Bruno Viana, Henrique, Chancellor e Jamerson (Victor Luis); Liziero (Matheus Bianqui), Bruno Gomes e Marcelino Moreno (Kaio César); Zé Roberto (Rodrigo Pinho) e Robson (Boschilia). Técnico: Antônio Carlos Zago

Gols: Pablo, aos 3′ do 2T, Willian, aos 45′ do 2T, e Canobio, aos 52′ do 2T (Athletico-PR); Marcelino Moreno, aos 19′ do 1T, e Robson, aos 20′ do 2T (Coritiba)

Cartões amarelos: Fernando e Fernandinho (Athletico-PR); Bruno Gomes, Marcos Vinícius e Marcelino Moreno (Coritiba)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 14 de maio de 2023, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)

Assistentes: Alex Eng Ribeiro (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-Fifa)