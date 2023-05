Athletico-PR vira sobre o Libertad e lidera grupo do Atlético-MG na Libertadores

O Athletico-PR deu um importante passo para se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (4), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o Furacão venceu o Libertad, de virada, por 2 a 1.

O Libertad abriu o placar no primeiro tempo com gol do artilheiro Oscar Cardozo. Na etapa final, o Furacão buscou a virada com gols de Rômulo e Alex Santana.

Com a vitória, o Athletico-PR assumiu a liderança do Grupo G da Copa Libertadores, com 7 pontos. O Libertad segue na lanterna da chave. Veja a classificação abaixo.

Athletico-PR – 7 pontos Alianza Lima-PER – 4 pontos Atlético-MG – 3 pontos e 0 de saldo Libertad-PAR – 3 pontos e -1 de saldo

Na próxima rodada, o Athletico-MG visita o Galo, em Belo Horizonte, em 23 de maio. No mesmo dia, o Libertad visitará o Alianza Lima.