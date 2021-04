Vitor Escobar Castilho Júnior de 41 anos foi atingido a tiros dentro da caminhonete que conduzia durante tentativa de homicídio nesta tarde (14) no Centro de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã. Mesmo ferido, Vitor dirigiu até o hospital particular São Lucas, onde foi socorrido e deverá passar por cirurgia. Nas imagens, Vitor desce do veículo pela porta do passageiro com a ajuda de funcionários do local, desorientado e perdendo sangue.

A vítima dirigia a caminhonete Hilux branca quando foi interceptada por pistoleiros que crivaram o veículo. Vitor coo veículo na mureta da clinica no momento em que chegava no hospital. A frente da caminhonete ficou danificada. Há marcas de sangue dentro do veículo e também na calçada da unidade hospitalar. Na porta do motorista há marcas dos disparos. Segundo comissário principal da Polícia Nacional do Paraguai Carlos Lopez Russo, a irmã da vítima é médica, porém ainda não se sabe se Vitor é médico ou enfermeiro, mas que ele seria da área da saúde. Até o momento ninguém foi preso.