O empresário Moisés Santos, proprietário da empresa Luck e terapeuta holístico, utilizou a Tribuna, na sessão desta quinta-feira (01), para alertar sobre a contaminação do Aquífero Guarani e descarte irregular de resíduos eletrônicos. O convite foi feito pelo vereador Edu Miranda.

“O Aquífero Guarani está sendo ameaçado, e Campo Grande se encontra no centro do Aquífero. É o maior reservatório de água potável protegido. Com furos desordenados de poços artesianos, está sendo contaminado, com veneno das plantações. Isso é uma vergonha para a população. Tem 25 anos que venho protegendo o aquífero e as autoridades de Campo Grande nunca me deram ouvidos. São seus netos que estarão contaminados com Mercúrio, Bário, Fósforo e Arsênio”, afirmou.

Segundo o Mundo Educação, o aquífero Guarani é uma reserva subterrânea de água doce localizada em países da América do Sul, abrangendo áreas de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ele é uma das principais reservas de água doce do mundo. Tem como característica a presença de grande disponibilidade hídrica mediante a entrada de água no sistema subterrâneo.

Em sua fala, o ativista também reclamou do descaso com o lixo eletrônico, equipamentos descartados ou obsoletos. Eles possuem em sua composição metais perigosos de difícil degradação, que podem ser causadores de graves problemas ambientais caso sejam descartados de modo incorreto. “O lixo eletrônico não existe reciclagem, tem que armazenar e reaproveitar. Quanto menos descartar, menos lixo teremos”, resumiu.