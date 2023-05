Atlas Agro construirá primeira fábrica de fertilizantes nitrogenados a partir do hidrogênio verde

A fábrica de fertilizantes, que será construída em Uberaba (MG) no valor total de 850 milhões de dólares (ou cerca de R$ 4,3 bilhões), deve ter a obra iniciada em 2024, com a conclusão prevista para meados de 2027. O projeto da Atlas Agro integra o plano estratégico da companhia de ser pioneira na descarbonização da indústria de fertilizantes no Brasil. A organização tem planos de construir de sete a nove plantas de fertilizantes nitrogenados verdes no Brasil, ajudando a reduzir a dependência dos fertilizantes importados no país. Além disso, sua primeira fábrica dos Estados Unidos entrou em projeto de engenharia no mês passado.

A planta utilizará uma matriz 100% limpa, a partir de fontes renováveis, tais como a solar e eólica, para produção do hidrogênio verde, Amônia verde e os fertilizantes nitrogenados com zero carbono. A consultoria de energia renovável CELA foi contratada para ajudar a empresa na prospecção e seleção de fornecedores de energia renovável para a planta de Uberaba.

A fábrica terá ainda uma capacidade de produção para 500 mil toneladas por ano de fertilizantes para atender os clientes da região. Trata-se de um projeto inédito e um marco significativo para o agronegócio e para o próprio Brasil, já que atualmente 100% do fertilizante nitrogenado utilizado no País são importados de outros países, como Rússia, sendo todos eles produzidos a partir de fontes fósseis e poluentes.

Os fertilizantes produzidos a partir de fonte fósseis, como o gás natural, emitem mais do que 1 tonelada de CO2 equivalente para cada tonelada do fertilizante produzido, enquanto os fertilizantes nitrogenados produzidos a partir do hidrogênio verde são livres da emissão de carbono em sua produção.

As informações são da assessoria de imprensa da Atlas Agro.