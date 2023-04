Atleta da NBA é suspenso por dar um “chega pra lá” em árbitro

Os Hawks perderam de 129 a 121 para os Celtics no jogo 4 da primeira rodada de playoffs da Conferência Leste, neste domingo (23).

O que poderia ser apenas mais um jogo, ficou marcado pelo empurrão que o armador Dejounte Murray, do Atlanta, deu no árbitro da partida.

Após um lance, Murray vai até a beirada da quadra e empurra, com os ombros, o árbitro. Ele fala algo, mas não é possível ouvir no vídeo. O atleta vai para o outro lado da quadra enquanto o oficial do jogo olha o atleta.

Em nota oficial, a NBA anunciou a suspensão de Murray por “fazer contato inapropriado e abusar verbalmente de um oficial do jogo”.

O armador vai desfalcar o time de Atlanta no jogo 5 será nesta terça (25), em Boston. A partida é decisiva, pois uma vitória do Celtics dará acesso para as semifinais contra o Philadelphia 76ers.

O Atlanta Hawks não se pronunicou sobre a agressão. O empurrão virou motivo de piada da torcida adversária.