Atleta da NFL que sofreu parada cardíaca em campo é liberado para retornar

O jogador de futebol americano Damar Hamlin foi liberado para retomar as atividades de futebol, disse o gerente geral do Buffalo Bills nesta terça-feira (18). O atleta teve uma parada cardíaca depois de fazer uma jogada denominada tackle durante o primeiro quarto do jogo dos Bills contra o Cincinnati Bengals em 2 de janeiro. “Ele está totalmente liberado”, disse o gerente geral do Bills, Brandon Beane, à imprensa.

O atleta, de 25 anos, já tem treinado no complexo de Orchard Park, em Nova Iorque. Ele tem comparecido de forma voluntária aos treinos fora do período de temporada regular, segundo a equipe. Beane disse que Hamlin se consultou com três especialistas diferentes durante a entressafra, que concordaram que o jogador “está liberado para retomar as atividades completas, como qualquer outro que estava voltando de uma lesão”. E acrescentou que Hamlin tem o preparo mental para voltar e fazer o seu retorno.

A lesão de Hamlin, conhecida como commotio cordis acontece quando um trauma severo no peito desregula a descarga elétrica do coração e causa fibrilações perigosas.

“Eu morri em transmissão pela TV para o mundo todo. Eu perdi muita gente nessa vida. E conheço muitas pessoas que perderam alguém. Sei qual é a sensação. Por isso, sinto que recebi a maior bênção que é ainda ter quem amo e eles ainda terem a mim.”, disse Damar Hamlin em sua primeira entrevista coletiva desde o acidente

Hamlin disse ainda que teve a melhor equipe médica a seu dispor e que eles o trataram “como uma criança”. E informou que seu coração ainda deseja o esporte ao fazer o anúncio do seu retorno à NFL: “eu quero mostrar às pessoas que o medo é uma opção. Você pode prosseguir com algo sem ter todas as respostas e sem ver a luz no fim do túnel”. “Você pode se sentir ansioso ou de qualquer outra maneira, mas você continua dando um passo de cada vez e seguindo adiante. É isso que desejo transmitir”, acrescentou.

O técnico do Bills, Sean McDermott, disse que a equipe está feliz com a volta de Hamlin. “Estamos super empolgados com o Damar. Ele está avançando um passo de cada vez aqui. Ele foi liberado do ponto de vista físico”, disse McDermott. “Vamos fornecer toda a ajuda mental que pudermos do ponto de vista da mente, corpo e espírito, tão feliz por ele que ele foi capaz de cumprir esas etapas e estamos avançando um dia de cada vez.”

De acordo com a Associação Americana do Coração e a American College of Cardiology, se nenhuma anormalidade for descoberta durante os inúmeros exames realizados em atletas que passaram por manobras de ressucitamento, eles são aptos a voltar a jogar.