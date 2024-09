Atleta de Três Lagoas representará o Brasil em Competição Mundial de Vôlei de Praia no RJ

A atleta Ana Carolina dos Santos, de Três Lagoas, e sua técnica Ana Rita Muniz foram convocadas para o FISU WUC Beach Sports 2024, que ocorrerá no Rio de Janeiro de 2 a 8 de setembro. Beneficiária do Bolsa Atleta, Ana Carolina celebra a oportunidade de representar o Brasil em uma competição mundial, após uma trajetória de sucesso nos Jogos Escolares.

Sua técnica, Ana Rita, ressaltou o impacto positivo do Bolsa Técnico e a importância do suporte do Governo para o desenvolvimento do vôlei de praia na região. A escolinha de vôlei de praia em Três Lagoas continua a inspirar e formar novos talentos.

Ana Rita explicou como funciona o trabalho na escolinha de vôlei de praia em Três Lagoas. “Atendemos mais de 60 atletas, desde a iniciação até o alto rendimento. Sou funcionária efetiva da Prefeitura e dedico 40 horas semanais exclusivamente ao vôlei de praia. Temos várias turmas, e os mais novos treinam ao lado de atletas como a Aninha, se inspirando neles. Essa nova geração tem alcançado bons resultados, como o bicampeonato nos Jogos Escolares, e agora vamos para o brasileiro escolar. É um trabalho que está fazendo a diferença em Mato Grosso do Sul, mudando a vida de jovens e marcando a história do vôlei de praia no estado”.

Foto: Aninha, como é conhecida, e sua técnica Ana Rita/Divulgação/Fundesporte