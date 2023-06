Atletas assistidos pelo auxílio da Prefeitura conquistam ouro e prata em Campeonato Brasileiro de Karatê

Os atletas Rodrigo Lima, Guilherme Rocha, e Kauan Oliveira, que receberam o Auxílio Atleta, da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), foram destaque no Campeonato Brasileiro de Karatê -2023 (Etapa Goiás). Os karatecas conquistaram medalhas de ouro e prata nas categorias kata Sub – 21, kata sênior (adulto) e Shiai Kumite (luta). A disputa foi realizada do dia 15 ao dia 18 deste mês, em Goiânia-GO.

“Foi uma emoção e tanto. Fiquei muito feliz com o meu desempenho e resultado, alguns meses atrás tive uma lesão na posterior, acabei ficando sem treinar, mesmo assim, dei uma forçada e consegui fazer alguns pontos e juntamente o pódio e a classificação para a final. O auxílio foi fundamental nessa conquista, graças a ele eu pude custear minhas despesas e ficar tranquilo para focar na competição e me sair bem nos tatames”, contou Guilherme, que garantiu medalha de ouro.

O atleta pratica a modalidade há seis anos, luta na categoria sub21, -75kg. Neste ano, na etapa do campeonato estadual, na mesma categoria ele conquistou o primeiro lugar no kata e primeiro lugar na luta.

Rodrigo Lima, também ouro, fala de sua emoção e do resultado. “Mais uma vez demonstrando meu potencial nos tatames. É fruto de muito treino, dedicação e, claro, apoio. Poder contar com o Auxílio da Prefeitura foi de grande importância para essa conquista. Que venham as finais do brasileiro”.

Kauan Oliveira, que também disputou a categoria Kumite sub-21 +85, levou a prata. O atleta fez duas lutas, uma no Rio de Janeiro e outra na final em Goiás, onde levou medalha de prata. “Foi uma disputa bem pegada. É meu segundo campeonato brasileiro. O auxilio me ajudou bastante, principalmente na alimentação e transporte, sem ele seria difícil competir”.

Em 2022, Kauan foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro em Londrina; campeão no Estadual em Rio Brilhante na categoria júnior; vice-campeão na categoria sênior (adulto) no campeonato estadual em Rio Brilhante e terceiro colocado na categoria sênior (adulto) no Campeonato Estadual em Campo Grande, além de também garantir o terceiro lugar na primeira etapa do Campeonato Estadual na categoria sênior (adulto).

“Esse é o resultado que esperamos quando investimos no esporte. É proporcional condições para que os atletas da Capital estejam competindo em alto nível e nas principais competições nacionais e internacionais. O auxílio financeiro é primordial para que esses atletas possam se destacar”, frisou Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.

Auxílio Atleta

O Auxílio surgiu por meio da Lei nº 6.754 e, para receber o recurso, o atleta deve ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir idade mínima de oito anos, residir no município há mais de um ano e estar em plena atividade esportiva para participar de competições.

O requerimento de concessão deverá ser apresentado à Funesp com até 60 dias de antecedência da competição. Devem ser anexados documentos que comprovam a condição de atleta, calendário do evento, relação dos gastos e comprovante de matrícula em instituição de ensino (para atletas menores de 18 anos).

Para saber a lista completa de documentos basta acessar o link https://forms.gle/V9effjfBmKd9AfPC9.