Atletas de 13 municípios brilham nas Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul

No último fim de semana, de 12 a 14 de julho, ocorreu a 13ª edição das Paraesc (Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. A competição foi organizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

As Paraesc são a principal competição de esporte paralímpico em nível escolar no estado, funcionando como seletiva para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares. O evento, organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), reúne representantes de vários estados do país e tem como objetivo fomentar e incentivar a prática do esporte paralímpico, além de ser uma vitrine para a descoberta de novos talentos.

Estiveram em Campo Grande 158 estudantes-atletas, com idades entre 11 e 18 anos, competindo em modalidades individuais como atletismo, bocha, parabadminton e tênis de mesa. As provas de atletismo foram realizadas no Parque Olímpico Ayrton Senna, enquanto as competições de bocha, parabadminton e tênis de mesa ocorreram no clube de campo da AECNB (Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira).

No total, 13 municípios participaram da competição escolar: Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

Wendy Maciel Barbosa, 15 anos, ainda está em fase de diagnóstico de sua deficiência. Ela entrou para o esporte em 2018 e nunca mais parou. “Estou fazendo tratamentos para saber se sou autista ou tenho TDAH. Comecei a jogar tênis de mesa porque um professor me convidou, e isso mudou minha vida. O esporte é uma superação para mim, conheci novas pessoas e lugares. Participar das Paraesc pela primeira vez é uma honra”, compartilha Wendy.

Também de 15 anos, Maria Clara Peralta tem dificuldades com a coordenação motora e entrou no esporte por causa de seu irmão. “Eu jogava em um parque perto de casa até que o professor Diego Vidal me viu e me convidou para jogar tênis de mesa. Pratico há quatro anos e o esporte me ajudou muito com minha coordenação motora. Participar dos jogos é inspirador”.

João Pedro Ibañes, 15 anos, tem deficiência intelectual e joga parabadminton há seis meses. “Comecei no tênis de mesa há cinco anos, e agora estou no parabadminton, que está sendo excelente para mim. O esporte me ajudou a melhorar minha concentração e foco”.

O chefe da delegação de Nova Andradina, Wagner Jorge Rodrigues, trouxe 20 atletas para competir na bocha, atletismo e tênis de mesa. “A participação das crianças com deficiência nesses jogos é de suma importância. É nossa terceira competição, e cada vez trazemos mais atletas. O esporte ajuda no desenvolvimento motor e social dos participantes, além de promover inclusão”.

Rinaldo Benevides, técnico da equipe de Corumbá, ressalta a importância de trazer os alunos para os jogos, apesar das dificuldades de distância e transporte. “O esporte é um momento de vitória e descontração. Eles demonstram mais emoções e superação durante as competições”.

Jonas Everton Romão Alves, 13 anos, atleta da bocha, tem paralisia cerebral. Sua mãe, Gleicyane da Silva Romão, destaca a importância do esporte na inclusão social do filho. “A inclusão é fundamental para eles se distraírem e não pensarem em coisas negativas. Participar dos jogos é bom para ele conhecer cidades e se envolver no esporte”.

Ederson Marques Dolores, treinador da equipe de tênis de mesa de Dourados, valoriza a participação no paradesporto. “Temos uma delegação grande e cada dia mais motivada. O esporte melhora a vida escolar e social dos atletas”.

Lázaro Antonio de Sena, chefe da delegação de Aquidauana, destaca o crescimento do paradesporto em seu município. “Além de ser uma competição de alto nível que dá vaga para jogos nacionais, ela promove o paradesporto no nosso município. O esporte faz com que os atletas sejam reconhecidos e levem essa experiência para suas comunidades”.

Confira os resultados gerais das Paraesc 2024:

Bocha

Masculino Categoria A: Alejandro Apollo Prietro França (Campo Grande)

Feminino Categoria B: Ana Beatriz Vitória da Silva Monteiro (Campo Grande)

Parabadminton

Simples Masculino Cat. “A” SI7: Luiz Fernando Bueno de Brito (Aquidauana)

Simples Feminino Cat. “A” SL4: Suzanna Sena Salustiano de Souza (Campo Grande)

Tênis de mesa

Categoria A Masculino (Classe 11): Khayo Brito (Campo Grande)

Categoria A Feminino (Classe 11): Kauanny Berçocanga (Campo Grande)

Atletismo

Resultado das Equipes Masculinas: Campo Grande

Resultado das Equipes Femininas: Dourados

Confira todos os resultados e demais detalhes no Boletim 4 – Paraesc 2024.

Veja aqui a galeria completa de fotos.