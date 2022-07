A alegria de disputar um campeonato fora do Estado, com apoio financeiro, ficou estampado no rosto dos atletas campo-grandenses Alisson da Silva, Rodrigo Nonato, Jonatan Taira, Maria Magda Oliveira e Daiane Dias, que irão competir nas modalidades de karatê e do vôlei de praia. Os jovens foram atendidos pelo Auxílio Atleta da Prefeitura de Campo Grande.

O benefício concedido pela Prefeitura Municipal garante aos atletas a disputa de campeonatos tanto no território nacional, quanto no exterior. Os atletas da modalidade do Karatê são: Alisson da Silva, 12 anos; Rodrigo Nonato, 16 anos e Jonatan Ribeiro Taira. Da modalidade de vôlei de praia, a dupla: Maria Magda Oliveira e Daiane Claudia Dias.

O diretor presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Odair Serrano, ressaltou os resultados do projeto. “Já temos grandes resultados apresentados pelos atletas com o recurso do auxílio atleta. São títulos para nossa cidade, e estamos orgulhosos de nossos atletas”.

Atleta de karatê, Alisson falou sobre os benefícios do auxílio. “Treino todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Estou confiante na competição. O auxílio atleta vai me ajudar em muita coisa; viagem, passagem, alimentação e tudo”.

O karateca campeão Pan-Americano e sul-americano Jonatan Taira também comemorou o auxílio. “É um campeonato que eu já participei nos anos anteriores e consegui ser campeão. Esse ano a expectativa é muito boa também para voltar lá e repetir o resultado, além de me classificar para a etapa final que vai ser no final do ano. O auxílio foi uma luz no fim do túnel e garantiu minha chance de competir”.

A dupla de voleibol que irá disputar a 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que acontecerá em Fortaleza – CE, na Praia de Iracema, também foi beneficiada. “Estamos super empolgadas; treinando desde novembro para o nacional e desde lá colhemos grandes frutos. E o auxílio vai ajudaar a alavancar nossa carreira”, comentou Maria Magda.

Auxílio Atleta

O Auxílio surgiu por meio da Lei nº 6.754, de 20 de dezembro de 2021. Para receber o recurso, o atleta deve ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir idade mínima de oito anos, residir no município há mais de um ano e estar em plena atividade esportiva para participar de competições.

O requerimento de concessão deverá ser apresentado à Funesp com até 60 dias de antecedência da competição. Devem ser anexados documentos que comprovem a condição de atleta, calendário do evento, relação dos gastos e comprovante de matrícula em instituição de ensino (para atletas menores de 18 anos).

O valor máximo de custeio de despesa por atleta é de 5 mil reais. Para saber a lista completa de documentos é necessário acessar o link https://forms.gle/V9effjfBmKd9AfPC9.