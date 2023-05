Atleticano, prefeito de Nova Lima dá boas-vindas a Ronaldo, novo morador da cidade

João Marcelo Dieguez, prefeito de Nova Lima, deu boas vindas a Ronaldo Nazário, novo morador da cidade. O Fenômeno, gestor da SAF do Cruzeiro, comprou um apartamento de luxo na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“Nova Lima tem um novo morador ilustre. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial agora mora em nossa cidade. Ronaldo, seja bem-vindo”, publicou o prefeito nas redes sociais.

“Estamos ansiosos para compartilhar com você tudo o que nossa cidade tem a oferecer, os encantos de nossa gastronomia local, a nossa rica cultura, as belezas naturais e uma população calorosa”, completou João Marcelo Dieguez, que é torcedor do Atlético-MG.