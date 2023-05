Atlético Goianiense anuncia a contratação do técnico Alberto Valentim

O técnico Alberto Valentim é o novo comandante do Atlético Goianiense para a temporada que visa retornar à elite do futebol brasileiro. A contratação foi anunciada nesta sexta (5) pelas redes sociais do clube goiano.

Com passagens como treinador de clubes como Palmeiras, Botafogo, Vasco e Athletico Paranaense, Valentim chegou ao Dragão juntamente de seu auxiliar João Correia.

🇹🇹 ALBERTO VALENTIM é o novo técnico do #DragãodoBrasil 🔥 O novo treinador chegou, ontem, juntamente com o auxiliar João Correia e já comandou seu primeiro treinamento no CT do Dragão! Seja bem-vindo!#Dragão2023 pic.twitter.com/YKGFD17WX3 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 5, 2023

Valentim terá um grande desafio pela frente. Atualmente, o Atlético Goianiense ocupa o sexto lugar da série B do Campeonato Brasileiro.

Sua estreia no comando deve acontecer na próxima segunda (8) no jogo contra o Londrina, em casa, no estádio Castelo do Dragão.