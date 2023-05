Atlético-MG e Cruzeiro têm maiores dívidas do futebol brasileiro; veja ranking

Atlético-MG e Cruzeiro têm as maiores dívidas do futebol brasileiro. É o que aponta o estudo feito e divulgado pela Sports Value com base nos balancetes de 2022 divulgados pelos clubes.

O estudo aponta o Galo com dívida de R$ 1,571 bilhão. No entanto, os dados divulgados não consideram os R$ 440 milhões de empréstimos feitos para finalização das obras da Arena MRV. No total, o Galo tem débito superior a R$ 2 bilhões.

Em segundo lugar, está o Cruzeiro. De acordo com o estudo, o clube celeste deve R$ 1,053 bilhão.

A terceira maior dívida do futebol brasileiro é do Corinthians. O clube paulista tem débito de R$ 910,4 milhões.

Veja o ranking das maiores dívidas

Atlético-MG – R$ 1,571 bilhão Cruzeiro – R$ 1,053 bilhão Corinthians – R$ 910,4 milhões Palmeiras – 875,8 milhões Internacional – R$ 865,7 milhões Botafogo – R$ 729,5 milhões Fluminense – R$ 677,5 milhões Vasco – R$ 664,1 milhões São Paulo – R$ 586,6 milhões Santos – R$ 539,9 milhões Grêmio – R$ 518,1 milhões Red Bull Bragantino – R$ 301,1 milhões Athletico-PR – R$ 285 milhões Bahia – R$ 284,3 milhões Flamengo – R$ 258,8 milhões Coritiba – R$ 237,5 milhões América-MG – R$ 122,5 milhões Goiás – R$ 48,2 milhões Ceará – R$ 38 milhões Fortaleza – R$ 33,1 milhões Atlético-GO – R$ 8,2 milhões Cuiabá – R$ 2 milhões