Atlético-MG e Fred terminam audiência sem acordo; veja detalhes e valores

O imbróglio entre Atlético-MG e Fred ainda não teve determinado um ponto final. As partes se reuniram na manhã desta segunda-feira (8) para tentar um acordo envolvendo o valor para um acordo. No entanto, não houve consenso e um novo encontro foi marcado para daqui dez dias.

Segundo apurou a Itatiaia, há chances de um acordo ser fechado. O principal ponto de discussão é o valor a ser pago. O valor da multa, que começou em R$ 10 milhões, precisa ser atualizado.

A discussão entre os advogados é sobre qual índice será utilizado para atualizar o valor. O índice mais favorável ao Galo joga o valor para R$ 32 milhões. O índice mais favorável ao ex-jogador deixa a quantia em torno dos R$ 18 milhões.

O clube negocia e espera fechar um acordo entre esses dois valores.

Como informado pela Itatiaia, os advogados tentam costurar um acordo para encerrar as pendências judiciais. O objetivo é diminuir o valor da dívida de Fred com o Galo, atualmente superior a R$ 30 milhões. O clube já conseguiu bloquear cerca R$ 15 milhões nas contas do ex-atacante.

A ‘novela’ Fred e Galo

No fim de 2017, Fred rescindiu contrato com o Atlético-MG e acertou com o Cruzeiro. Na oportunidade, o clube, então gerido por Wagner Pires de Sá e Itair Machado, ofertou R$ 800 mil mensais e uma bonificação de R$ 10,4 milhões ao atleta.

Para ter o atacante, o Cruzeiro ainda aceitou pagar uma multa de R$ 10 milhões, já que o Atlético-MG havia estipulado esse valor para caso o ex-atacante decidisse se transferir para a Toca da Raposa II. Esse valor nunca foi quitado, e o caso passou a ser discutido na Justiça.