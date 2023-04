Atlético-MG sofre, mas vira sobre o Brasil-RS e sai em vantagem na Copa do Brasil

O Atlético Mineiro sofreu, mas conseguiu estrear com vitória na Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (12), no Mineirão, o Galo recebeu o Brasil de Pelotas, começou perdendo, mas buscou a virada no fim do duelo pela terceira fase do torneio nacional.

João Marcus, no começo do segundo tempo, abriu o placar para os visitantes, mas Battaglia e Hulk, de pênalti marcado com auxílio do VAR, garantiram o triunfo do Alvinegro.

A partida da volta entre Galo x Xavante está marcada para 26 de abril, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Galo pode até empatar que se classificará.

Mudanças no time

Para o primeiro desafio na Copa do Brasil, o técnico Eduardo Coudet promoveu mudanças na equipe atleticana. O treinador argentino poupou algumas peças para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. O duelo será disputado no próximo sábado (15), às 21h, no Mineirão.

A principal baixa foi o atacante Paulinho, com fadiga muscular. Ele foi substituído pelo jovem Isaac, cria das categorias de base.

O jogo

Num primeiro tempo bastante morno, o Atlético teve possibilidades de abrir o placar, chegando com mais perigo que os gaúchos, com direito a bola na trave e outros sustos ao goleiro adversário; porém, sem sucesso.

E assim foi a tônica dos 45 primeiros minutos. Querendo arrancar um bom resultado como visitante, o time de Pelotas optou pelos contra-ataques, deixando a bola com os donos da casa.

🖤🤍 Cada vez mais ídolo! 🎯 @HulkPBOficial marcou de novo e chegou aos 79 gols pelo #Galo. O Atlético é o clube pelo qual o artilheiro mais marcou na carreira, contando jogos oficiais! 💪 pic.twitter.com/p3ZFYk8Fof — Atlético (@Atletico) April 13, 2023

Na volta do intervalo, o panorama mudou aos 10 minutos, quando João Márcio aproveitou bobeada da defesa atleticana, abrindo o placar para o Xavante, em pleno Mineirão.

Tentando apoiar o time, rumo à virada, a torcida do Atlético seguiu cantando e na esperança de um encaixe dos comandados de Coudet.

Aos 18 minutos, Hulk levantou os atleticanos presentes ao Gigante da Pampulha após cobrança de falta que passou perto do gol adversário. Num setor do estádio, inclusive, muitos chegaram a comemorar o empate.

Virada no fim

Aos 20, o Atlético conseguiu o empate com Rodrigo Battaglia. Escalado como titular por Coudet, o argentino aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, deixou tudo igual.

O Galo batalhou, lutou bastante e conseguiu a virada. Hyoran recebeu na área, foi derrubado por Marcão, e o pênalti foi marcado após consulta da árbitra Edina Alves Batista ao VAR. Na cobrança, Hulk chutou forte e garantiu o triunfo atleticano.

O Alvinegro ainda teve chance de ampliar na reta final do confronto. Pedrinho lançou para Pavón, livre, pegar mal na bola e desperdiçar grande chance. Fim de jogo e vantagem alvinegra na eliminatória.