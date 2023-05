Atlético-MG vence Internacional e entra provisoriamente no G4 do Brasileirão

No último jogo do Campeonato Brasileiro deste sábado (13), o Atlético-MG venceu o Internacional por 2 a 0, com gols do chileno Vargas, logo aos 2 minutos da primeira etapa, e de Paulinho, aos 49 do segundo tempo.

O resultado no Mineirão faz o Galo passar o Flamengo e assumir provisoriamente a quarta posição na tabela, com 10 pontos.

Já o Colorado fica com sete e tem situação menos favorável, em 12º lugar. Dependendo dos jogos de domingo, o Inter pode se aproximar do Z4.

O jogo

O Atlético não deu show, não encantou, mas venceu. Foi a segunda vitória seguida do Galo no Brasileirão. O time vinha de goleada contra o Cuiabá por 4 a 0, na última quarta-feira (10), na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, pela quinta rodada.

Com 23 partidas disputadas na temporada, o atacante Hulk acabou sendo preservado por Coudet e não figurou entre os onze que iniciaram o confronto. Edenilson e Patrick também estiveram entre os suplentes.

Mas o Galo abriu o placar com um jogador contestado. Cobrado pela principal Organizada do Alvinegro, o atacante Eduardo Vargas aproveitou cruzamento vindo de Pavon pela direita e, de cabeça, abriu o placar no Mineirão, logo aos 2 minutos de jogo.

🎯🇨🇱 Cruzamento perfeito, cabeceio na medida e bola na rede. VARGOL! pic.twitter.com/7VvJRScrsE — Atlético (@Atletico) May 14, 2023

Aos 15, o Internacional chegou a empatar a partida com Maurício, após bobeada da defesa atleticana na saída de bola. Porém, o atacante do time gaúcho estava impedido e o tento foi invalidado pela arbitragem.

Aos 23 minutos, Hyoran recebeu bom passe, ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas chutou por cima; o camisa 20 desperdiçou grande oportunidade de ampliar o marcador.

Cinco minutos depois, o goleiro Everson fez um verdadeiro milagre. O camisa 22 do Galo defendeu chute potente de Thauan, de fora da área, evitando o empate adversário. Ele foi ovacionado pelos torcedores e chamado de “o melhor do Brasil”.

Hulk entra no segundo tempo

Sem alterações na volta do intervalo, o Atlético seguiu pressionando o Inter nos minutos iniciais, mantendo a tônica da primeira etapa, na qual teve total controle das ações.

Aos 15 minutos, Coudet chamou Hulk, Edenilson e Patrick. Artilheiro do time em 2023, com 17 gols, o camisa 7 levou a torcida à loucura ao tirar o colete e entrar em campo na vaga de Vargas.

Os dois meios campistas, velhos conhecidos do torcedor do Colorado, entraram nos lugares de Hyoran e Pavón.

Aos 23 minutos, quase veio o gol de empate do Inter. O cabeceio do atacante colorado, porém, parou na trave direita de Everson. Onze minutos depois, Hulk fez boa jogada e deixou Paulinho sozinho com o goleiro, mas o atacante chutou para a defesa de Keiller.

No restante da partida, o Atlético conseguiu administrar a vantagem sem maiores sustos do ataque do Colorado.

E, no apagar das luzes, o atacante Paulinho fechou a vitória. Aos 49 minutos, o jogador tabelou com Hulk e tocou na saída de Keiller, dando números finais ao duelo.

Atlético-MG 2 x 0 Internacional

Atlético: Everson; Mariano (Bruno Fuchs, 47min 2ºT), Jemerson, Nathan Silva e Rubens; Rodrigo Battaglia, Matías Zaracho, Hyoran (Patrick, 17min 2ºT) e Paulinho (Igor Gomes, 52min 2ºT); Eduardo Vargas (Hulk, 17min 2ºT) e Cristian Pavón (Edenilson, 17min 2ºT). Técnico: Eduardo Coudet

Internacional: Keiller; Fabricio Bustos (Lucca, 42min 2ºT), Vitão, Gabriel Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias (Nico Hernández, intervalo), Rômulo (Gabriel Baralhas, 37min 2ºT), Carlos De Pena, Maurício e Pedro Henrique (Wanderson, 17min 2ºT); Luiz Adriano (Alexandre, 20min 2ºT). Técnico: Mano Menezes

Gols: Eduardo Vargas (3min 1ºT) e Paulinho (49min 2ºT), do Atlético

Cartões amarelos: Cristian Pavón (7min 1ºT) e Jemerson (44min 2ºT), do Atlético; Alexandre (7min 1ºT), Rômulo (45min 1ºT) e Nico Hernández (27min 2ºT), do Internacional

Motivo: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13 de maio de 2023 (sábado), 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Público presente: 36.080

Renda: R$ 1.013.427,00

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. VAR: Daiane Muniz

