Atletismo, judô e natação movimentam os Jogos Escolares de MS neste fim de semana

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul têm sequência neste fim de semana com a etapa de três modalidades individuais: atletismo, judô e natação. A competição para estudantes-atletas da faixa etária 15 a 17 anos acontece em Campo Grande, neste sábado (24) e domingo (25).

O maior evento estadual esportivo-escolar é organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Participam da etapa na capital 560 estudantes-atletas (217 meninas e 343 meninos).

Ao todo, 37 municípios serão representados: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Itaquiraí, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Aproximadamente 700 pessoas estão envolvidas no evento, somando-se atletas, técnicos, dirigentes, membros da organização, equipe médica, entre outros. A competição é seletiva para a etapa nacional escolar, os Jogos da Juventude, organizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). Neste ano, o evento terá Ribeirão Preto (SP) como cidade-sede, entre 1º e 16 de setembro.

As disputas começam neste sábado (24). O atletismo vai acontecer no Parque Olímpico Ayrton Senna, a partir das 8 horas. No mesmo horário, os nadadores começam a entrar na água no Rádio Clube cidade. O judô tem início às 13h15, no ginásio do Colégio Oswaldo Tognini – Funlec.

Confira todos os detalhes: Boletim 1 – JEJMS individuais – 15 a 17 anos – atletismo/judô/natação

