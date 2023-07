Ato heróico de guarnição da PMMS salva vida de homem que tentou suicídio em fios de alta-tensão

Muitos desafios marcam o dia-a-dia dos policiais militares, profissionais que dedicam sua vida em favor da segurança e bem estar da população. Por muitas vezes, a sua própria vida é colocada em risco no exercício da sua função. Um exemplo claro de uma situação deste tipo foi o ocorrido na tarde da última quarta-feira, 12 de junho, em Naviraí.

Por volta das 15h, os policiais que atendem a região receberam um chamado que exigiu cautela, preparo e astúcia dos militares. Ao chegarem ao local informado, se depararam com um homem de 39 anos, que tentava dar cabo na vida, ao ameaçar colocar as mãos nos fios da rede de alta-tensão, rede esta que transporta aproximadamente 14.000 volts. O fato aconteceu na área rural do Município de Naviraí.

A referida guarnição era composta pelo Sargento PM Placiê e Cabo PM Alber que receberam a informação que, por ser eletricista, o homem conhecia a região, e sabia exatamente o local onde a mesma estava com a altura mais baixa que o habitual para o tipo de rede de distribuição de energia elétrica. Ponto onde alcançaria facilmente ao se colocar no teto de seu veículo.

Foi conversando, mantendo contato visual e, ao mesmo tempo, diminuindo a distância com a pessoa em situação vulnerável foi tomando conta da situação, sempre na tentativa de acalmar a pessoa que chorava, em situação de desespero. Em dado momento o homem pulou em direção aos fios, o policial mais próximo, o Cb Alber, mesmo com risco da própria vida, se lançou nas pernas do indivíduo e juntos caíram ao solo, ação que impediu que algo de mais grave acontecesse. Visto que, qualquer contato com os fios seria fatal para ambos.

A mediação da situação pelo Sargento PM Placiê foi primordial e, felizmente, o desfecho foi positivo. Após acalmarem a vítima, os militares a conduziram e posteriormente o atendimento foi continuado pelo Corpo de Bombeiros. O veículo ficou apreendido no pátio do batalhão. Essa foi mais uma situação que reforça e evidencia a importância e o valor do trabalho dos valorosos Policiais Militares de Mato Grosso do Sul, indispensáveis e fundamentais em nossa sociedade.

A depressão é uma condição mental séria e debilitante. Vai além de apenas se sentir triste, afetando a saúde emocional, mental e física. Os sintomas incluem tristeza persistente, perda de interesse em atividades, alterações no apetite, distúrbios do sono e pensamentos suicidas. A depressão requer tratamento profissional, como terapia e, às vezes, medicamentos. Com apoio adequado, muitas pessoas podem se recuperar e retomar uma vida plena.