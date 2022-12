O ator Thiago Rodrigues, de 42 anos foi assaltado e espancado na noite do último sábado no Baixo Gávea na Zina Sul do Rio de Janeiro. De acordo com Thiago, ele foi cercado por cinco homens que queriam assaltá-lo e, ao tentar fugir, o ator foi brutalmente agredido. Thiago só acordou na manhã do domingo (11), sendo cuidado por uma comerciante que expõe na feira de antiguidades da Praça Santos Dumont, e que o ajudou a ser encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon na Zona Sul. A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informou que Thiago deu entrada na unidade na manhã de ontem (11) fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado, segundo a assessoria de imprensa da Secretária Municipal de Saúde. O caso foi registrado na 15ª DP da Gávea). A Polícia realiza diligências para identificar a autoria do crime.

Foto: Arquivo pessoal / G1 Rio de Janeiro