ATR Paraná: valor de março fechou em R$ 1,1087/kg

Os valores do ATR (Açúcar Total Recuperado) do Paraná, referentes a março de 2023, foram divulgados pela ALCOPAR.

No valor de março, o ATR fechou em R$ 1,1087/kg. O valor acumulado da safra fechou em R$ 1,0727/kg.

A cana campo fechou com R$ 117,14/ton, levando em conta R$ 109,19/kg ATR para os contratos de parceria quando a cota-parte do proprietário é entregue no campo.

Os valores do ATR do Paraná são referentes a março de 2023.