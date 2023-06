ATR Pernambuco: valor líquido e cana padrão registram alta de 6,29% em maio

Em Pernambuco, os valores do ATR (Açúcar Total Recuperado) foram divulgados pelo Sindaçúcar (Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool) e o Consecana (Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool). Os dados são referentes ao mês de maio de 2023.

Com alta de 6,29%, o valor líquido do ATR fechou em R$ 1,5820/kg contra R$ 1,4884/kg de abril; já a cana padrão, considerando R$ 119,0063/kg ATR/Ton, fechou em R$ 188,2680/kg contra R$ 177,1290/kg de abril. O valor final registrou uma leve alta, de 3,12%, sendo R$ 1,5583/kg contra R$ 1,5111/kg de abril.

Consulte os valores

Os valores do ATR de Pernambuco estão disponíveis na página inicial do portal da UDOP. E, também podem ser consultados na tabela completa disponibilizada pela entidade, clicando aqui.