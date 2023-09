Atrativos de Bonito recebem mais de 20 mil visitações durante o feriadão

Relatório emitido pela Secretaria de Turismo de Bonito, entre os dias 6 e 10 de setembro de 2023, durante o feriado prolongado da Independência do Brasil, totalizou 21.392 visitações aos atrativos turísticos do município. Os números são contabilizados pela quantidade de voucher (entradas) vendidos e não consideram as visitações ao Balneário Municipal pelos bonitenses, uma vez que os moradores da cidade não pagam para entrar no atrativo

Conforme o relatório, os dias com maior movimentação foram na sexta-feira (8) e sábado (9), sendo vendidos 6.246 e 5.312 voucher consecutivamente.

Aliado ao feriado prolongado, Bonito também recebeu entre esses dias, a 2ª edição do Brasil Ride Bonito, que contou com mais de mil atletas inscritos. O evento movimentou a cidade, trazendo cerca de 4 mil visitantes, uma vez que cada atleta traz em média, de 2 a 3 acompanhantes. Além disso, a Secretária de Turismo estimou, levando em consideração a lotação dos hotéis, cerca de 10 mil visitantes na cidade durante o feriado.