Famílias com renda de até no máximo R$ 1.800,00 ainda podem se inscrever e/ou atualizar o cadastro no site da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso (Agehab), para concorrer a um dos 150 apartamentos que serão sorteados do Conjunto Residencial Jardim Canguru. O prazo termina na próxima segunda-feira (01.03).

Localizado na região entre a Avenida Guaicurus e a Av. dos Cafezais, em Campo Grande, o empreendimento faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida. O sorteio das unidades habitacionais ainda ocorrerá neste semestre, com data previamente divulgada.

Com relação aos dados cadastrais, é importante ressaltar que quem sofreu alteração no seu estado civil, além da atualização, deverá protocolar requerimento na sede da autarquia comprovando sua condição mediante agendamento prévio. Os telefones para contato são 08006473120 ou 3348-3150.

Publicada no Diário Oficial em 02 de fevereiro, a convocação ainda levará em consideração os seguintes critérios nacionais e estaduais de priorização, que são:

famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por documento emitido pela Defesa Civil;

famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado pelo Cadastro Único;

famílias de que façam parte pessoa (s) com deficiência, comprovado com a apresentação de atestado médico;

famílias com filho (s) em idade inferior a 18 (dezoito) anos, comprovado por documento de filiação;

famílias de que faça parte pessoa com doença crônica e incapacitante para o trabalho, comprovado por atestado médico;

famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo pai ou somente por um responsável legal por criança e adolescente até 18 anos), comprovado por documento de filiação e documento oficial emitido pela justiça que comprove a guarda;

Os apartamentos contam com sala, cozinha, quartos (02), banheiro e lavanderia.

Para efetuar a inscrição e/ou atualização, acesse o link Agehab – Programa Minha Casa Minha Vida. Em caso de dúvida, o contato pode ser feito através dos telefones já disponibilizados no final do terceiro parágrafo.