O Juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, da da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande anunciou hoje (7) que a audiência de conciliação entre Prefeitura da Capital e a Defensoria terminou sem acordo sobre o lockdown. Agora o magistrado analisará o pedido da Defensoria Pública que é a favor do lockdown na capital alegando que a Saúde deve entrar num colapso nos próximos 15 dias. Já a prefeitura destacou que há leitos para atender todos os doentes. E que a medida severa não é a melhor opção para a cidade, mas a conscientização da população nos procedimentos de biossegurança declarados pelo OMS.

Estiveram presentes na sessão além do Prefeito Marquinhos Trad e DPMS, membros do Ministério Público e a Federação das Industrias de MS. Não há prazo na definição sobre se atende ou não a Defensoria, de acordo com o magistrado.