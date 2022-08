A Câmara de Vereadores de Campo Grande promove Audiência Pública para discutir a importância da saúde bucal e o serviço disponibilizado pela rede pública. O debate acontece nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, a partir das 9 horas.

A Audiência foi proposta pelo vereador Prof. André Luis e convocada pela Mesa Diretora. O vereador tem recebido denúncias sobre a fragilidade no atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde de Campo Grande e o debate é importante para discutir a realidade na rede de saúde pública.

“O que nós queremos fazer é averiguar o que está acontecendo, se é um problema estrutural ou um problema de logística, falta de material. Nós já verificamos alguns problemas como falta de material, falta de estufa, salas inadequadas, material antigo. Vamos fazer essa audiência pública para entender o real problema e como a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) está enfrentando o problema da qualidade da saúde bucal em Campo Grande”, afirmou o vereador.

No dia 7 de julho, o presidente do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul, David Chadid Warpechowski, falou na Tribuna da Câmara durante a sessão ordinária para expor sobre o acesso da população ao tratamento odontológico na Rede Pública de Saúde. Ele falou da necessidade de retomar o atendimento à noite e aos finais de semana.

Serviço – A Audiência Pública acontece nesta quarta-feira, dia 31, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, da Câmara Municipal. É possível acompanhar presencialmente ou pela transmissão ao vivo no Facebook e no Youtube da Casa de Leis.