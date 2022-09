O secretário-adjunto de Saúde, Rogério Souto, participou representando o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho. Eliana Dalla Nora Franco, superintendente da Sesau, apresentou os números do convênio. Ela apontou que em 2017 eram repassados R$ 21.564 milhões e, conforme a última reunião, o valor passou para R$ 28.045 milhões.

“Temos que estudar juntos Santa Casa, essa Casa de Leis, Sesau, Ses e ver como podemos auxiliar a Santa Casa além do que estão solicitando”, ressaltou, cobrando a necessidade de transparência na apresentação total da documentação contábil. “Temos um limite legal para aportes, como fazer os aportes sem metas?” acrescentou. Ela justificou que os aportes precisam estar relacionados a metas qualitativa e quantitativa. Nesta tarde, ocorre a quinta reunião no Ministério Público Estadual para negociar a atualização da contratualização.

O secretário estadual de Saúde, Flávio Britto, ressaltou a necessidade de propostas concretas. Ele disse que o Estado já se comprometeu a repassar R$ 2 para cada real investido pelo Município. Mencionou ainda o que o Hospital do Trauma receberia R$ 7 milhões do Governo Federal, mas tem recebido apenas R$ 1 milhão, sendo quase R$ 2 milhões de aporte do Estado.

“Na parte do Governo, importante destacar que a regionalização em Mato Grosso do Sul é realidade”, complementou o secretário, sobre o atendimento de pacientes do interior do Estado. Ele citou investimentos em hospitais de Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã.

Servidores

Profissionais que trabalham na Santa Casa lotaram o Plenário para participar da discussão do tema e cobrar uma solução ao impasse, que impacta diretamente nos seus salários e nas condições de atendimento.

Helena Delgado, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem, lembrou como a negociação sobre esse contrato é importante para os profissionais. “Todas as vezes que se discute aporte as nossas vidas estão envolvidas nisso. Esse contrato tem a ver com o piso. Despesa tem que ter receita senão a conta não fecha”. O piso salarial nacional da enfermagem foi aprovado, sancionado, mas está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Câmara Municipal já encaminhou documento assinado por todos os vereadores em apoio ao pagamento do piso.

O presidente do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde, Osmar Gussi, lembrou que a data base da categoria é maio, quando foi feita reunião com a diretoria, apresentando a dificuldade das contas. “Estamos negociando, mas chegou num ponto que não dá mais. Temos a mesma situação que enfrenta com a prefeitura, todo ano temos que renovar o acordo. Não é ameaça, mas se não chegarmos em um acordo tem indicação de movimento de greve”, afirmou.

Representantes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) falaram sobre o problema da retenção de macas nos hospitais. Por outro lado, profissionais expuseram a lotação nos prontos-socorros.