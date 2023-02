A Câmara Municipal de Campo Grande promove, no dia 27 de fevereiro, às 14h, Audiência Pública para que a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) apresente as contas referentes ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2022.

O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Saúde, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Prof. André Luís (vice), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester.

A prestação de contas da saúde é feita a cada quatro meses, mesmo prazo em que ocorre a apresentação sobre os dados de receitas e despesas da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

Acompanhe – A Audiência Pública de dados da saúde acontece a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.