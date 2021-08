A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) promove no dia 30 de agosto, de 08h às 12h, audiência pública virtual, com intuito de elaborar propostas para o Plano Municipal de Saúde (PMS) 2022-2025 de Campo Grande. A transmissão será feita pela Plataforma do Telessaúde, via Link https://telessaude.saude.ms.gov.br/forms/participe.

O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS, durante o período de quatro anos

Ele evidencia compromissos do governo para o setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada esfera e a participação população é fundamental nesta construção.

Com esse intuito, a Audiência Pública para Propostas do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2022-2025, visa democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular na gestão da saúde do município.