Auditores da CGE-MS aprimoram competências com curso sobre consultoria em auditoria

Desenvolver e aprimorar as competências daqueles que executam a atividade de auditoria interna governamental, seja por meio do assessoramento, facilitação ou treinamento tendo como foco finalístico apoiar os gestores na implementação e/ou melhoria dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos.

Com esta finalidade, os auditores do Estado que atuam nas equipes da Auditoria-Geral e do Programa de Compliance, da CGE-MS (Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul) estão em treinamento na busca de qualificação para aplicar técnicas atuais e efetivas na rotina de trabalho da instituição.

Para o palestrante Diocésio Sant`anna da Silva, que atua como executivo de Auditoria do (STJ) Superior Tribunal de Justiça, a consultoria até pouco tempo atrás, não era muito utilizada pelas auditorias e tomou proporções maiores, entre outros motivos, pelas decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e exigências do IACM – modelo universal de comparabilidade de Auditoria Interna, que identifica os fundamentos necessários para uma ação efetiva e se baseia na estrutura internacional de práticas profissionais do IIA (Instituto de Auditores Internos) – para agregar valor aos trabalhos que já vinham sendo realizados.

“A consultoria na auditoria aproxima o auditor do gestor, cria uma parceria assertiva e aprimora o processo de comunicação entre as partes envolvidas”, afirma o palestrante. Ele ainda acrescenta sobre o cenário encontrado a partir de relatos dos participantes do curso. “Estou impressionado positivamente. Nos últimos anos, a Controladoria-Geral de MS tem se desenvolvido muito e a troca de experiências e as colocações durante o treinamento estão sendo muito valiosas. O curso está caminhando conforme o planejado e todas as ferramentas necessárias para o planejamento, execução e comunicação para eles realizarem as atividades de trabalho serão explicadas”, finaliza.

Uma das participantes é a controladora-geral Adjunta, Marina Hiraoka Gaidarji, ao ser questionada sua presença na sala de capacitação ela explica o motivo: “Se qualificar é muito importante em qualquer função. Além de tudo, também sou auditora de carreira e acredito que tanto para o fortalecimento da nossa classe quanto para estar alinhada com as equipes técnicas é fundamental para o crescimento da CGE”, revela.

O auditor Artur Vieira dos Santos, que atua na equipe de Compliance, explica que as aulas estão sendo bem produtivas. “Antes fazíamos de forma empírica, agora, por se tratar de um assunto novo e tendo momentos como este, vamos unir a teoria à prática o que vai enriquecer bastante nosso trabalho”, conta.

O colega Wilson Carrera, que trabalha na Auditoria-Geral do Estado, também elogiou a iniciativa da instituição em promover a qualificação. “Excelente a ação e muito bom o curso. O aprendizado dará para aplicar na nossa rotina, mesmo sendo algo novo para o Estado. É um desafio que estamos nos preparando para vencê-lo”, afirma o auditor.

Em complemento aos depoimentos, a auditora do Estado Cinthia Regina Miranda Ratier Carli, coloca que como trabalha em uma unidade seccional (ou seja em uma autarquia) o curso oferecido clareia e traz amadurecimento nas atividades que já vem sendo desenvolvidas. “Damos orientações, mas não aprofundadas como estão sendo passadas neste curso. vai melhorar a interlocução e a abordagem de como agirmos para um resultado ainda melhor”, conclui.

Consultoria em Auditoria

O curso acontece de 15 a 17 de agosto, para 36 auditores da CGE-MS, nas dependências da Acadepol (Academia da Polícia Civil Delegado Julio César da Fonte Nogueira). As vivências foram divididas em teóricas e práticas sobre a temática.

Entre os tópicos tratados estão: abordagem dos fundamentos de consultoria no setor público e teoria da agência, planejamento de consultoria e tipos de planejamento, técnicas de coleta e análise de dados, nota de consultoria, ata de reunião, ação de capacitação, guias, cartilhas e orientação.

Texto e fotos: Karla Tatiane, CGE-MS