Nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, as 348 escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) estarão de portões abertos para recepcionar os estudantes das escolas urbanas e rurais que darão início ao 1º semestre do Ano Letivo de 2023. Ao todo, somam-se cerca de 180 mil matrículas em todas as ofertas disponibilizadas pela Rede, como ensinos Fundamental e Médio, programas de Correção de Fluxo, Educação Profissional, entre outros.

Além da preparação da equipe docente e administrativa, realizada na Jornada Formativa, com o objetivo de evidenciar e debater temas e documentos fundamentais para a prática pedagógica, os quais irão nortear o trabalho nas escolas, os preparativos para a volta às aulas também envolveram reformas nas unidades de ensino e compra de uniformes e kits escolares para os estudantes.

“Para este ano, foram adquiridos mais de 480 mil uniformes e 193 mil kits escolares. Estamos trabalhando para que esses materiais estejam à disposição dos nossos estudantes nos primeiros dias de aulas, com uma logística de entrega iniciada ainda em janeiro para a correta distribuição dos itens para todas as unidades de ensino da Rede”, explicou o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher.

Com um investimento de R$ 20,3 milhões em uniformes e kits escolares, as entregas já foram concluídas em Campo Grande e nos municípios próximos. Nas demais localidades do Estado, a logística de distribuição está avançada, de modo que a expectativa é que cada estudante receba os materiais ainda nas primeiras semanas de aula.

Em relação às reformas, neste início de ano, mais de 80 Escolas da REE passam por algum tipo de intervenção, seja reforma – parcial/total – ou readequação. Deste montante, a expectativa é que 25 delas sejam entregues ainda no mês de março e que outras 15 instituições sejam reformadas até maio.

Avanço do Ensino em Tempo Integral

A partir de 2023, a REE passou a contar com 172 Escolas trabalhando com a oferta do Ensino em Tempo Integral. O ETI envolve a ampliação da jornada escolar para estudantes da Educação Básica, sejam eles do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio.

O trabalho realizado nas unidades que contam com essa oferta é focado no desenvolvimento de conhecimentos científicos dispostos na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e nos componentes curriculares que têm a cultura como elemento central, como é o caso das Práticas de Convivência e Socialização, Projeto de Vida e das Disciplinas Eletivas, já que a Parte Diversificada também compõe o Currículo destas Escolas.

Presente em 72 dos 79 municípios do Estado, um dos compromissos da atual gestão é a universalização da oferta do Ensino em Tempo Integral, que significa a ampliação desta proposta pedagógica para que ela esteja presente em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Calendário Escolar

Conforme disposto no Diário Oficial do Estado (DOE), páginas 12 a 18 da edição n. 11.056 de 24 de janeiro de 2023, neste ano, haverá 200 dias letivos, com 11 sábados de atividades, além de 4 dias para a realização de Exames Finais e, ainda, 1 dia para a realização de Conselho de Classe Final. O recesso escolar será entre os dias 17 e 31 julho e o término do Ano Letivo está marcado para o dia 15 de dezembro.

Jornada Formativa

Prevista no Calendário Escolar, a semana de formação aos mais de 25 mil docentes, coordenadores, gestores e servidores administrativos foi promovida nas Escolas da REE entre os dias 13 a 17 de fevereiro. Com a intenção de oportunizar o desenvolvimento integral dos estudantes e uma educação de qualidade, o período foi dedicado ao debate sobre as temáticas e documentos que nortearão os trabalhos das escolas ao longo do Ano Letivo.

Autodesignação

Entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, foi aberto o período de matrículas da Rede Estadual de Ensino. A etapa foi fundamental para a formação de turmas, seguida da lotação de professores e realização do planejamento para distribuição dos materais disponibilizados para as unidades escolares da REE. Após o encerramento desta etapa, foi aberto o período chamado de “Autodesignação”, que permite o ingresso de novos alunos pelo portal da Matrícula Digital (Clique aqui).

No portal, os interessados podem realizar a pré-matrícula de acordo com a disponibilidade de vagas em cada unidade escolar, selecionando a localidade e modalidade de ensino ofertada. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo telefone 0800-674-0028 ou, de forma presencial, na sede da Central de Matrículas, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612 – Bairro Itanhangá Park – em Campo Grande. Para quem mora no interior do Estado e deseja realizar o atendimento presencialmente, é necessário ir até uma unidade escolar da Rede.