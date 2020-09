As aulas presenciais seguem suspensas até 8 de outubro para escolas públicas de MS e Campo Grande. A suspensão é em decorrência da prevenção e disseminação do COVID-19. Na Rede Municipal as aulas estão suspensas desde o dia 18 de março. Um novo decreto foi publicado na quinta-feira (30 no Diogrande prorrogando a suspensão. Já na Rede Estadual segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende o decreto já foi assinado, mas não foi publicado pelo Governo. O ensino presencial está suspenso desde o dia 24 de março.

Esta decisão os 210 mil alunos matriculados nas 345 unidades escolares da Rede Estadual e os 107 mil na educação infantil e fundamental da rede municipal de ensino da Capital vão seguir estudando remotamente. No tocante as Escolas Particulares e os outros municípios, o secretário estadual de Saúde dize que recomendou as instituições de ensino que acompanhem o calendário e mantenhas as aulas suspensas.