No dia 01 de fevereiro o Centro Educacional Alceu Viana retornou com suas atividades letivas com muito empenho e esperança de um ano cheio de aprendizados.

No mês anterior, durante a semana pedagógica, a gestão escolar reforçou a importância das normas de biossegurança para o cuidado de todos, assim como o aperfeiçoamento docente para este ano.

A escola valoriza a oração do pai nosso diariamente, bem como a ação cívica de cantar o hino nacional. Este ano, estas ações estão ocorrendo dentro das salas, respeitando o distanciamento orientado.

Todos os funcionários são capacitados e direcionados sobre as normas de biossegurança, tal como: o uso do álcool gel na entrada e saída do ambiente escolar, distanciamento e uso de máscaras.

“Nós, do Centro Educacional Alceu Viana agradecemos, primeiramente a Deus pelo cuidado, bem como a parceria e confiança dos pais, responsáveis e alunos. Almejamos um ano cheio de conhecimento, seguindo a qualidade pedagógica em todos os anos de ensino, desde a Educação Infantil até o ensino Fundamental II.”, Disse Vanessa coordenadora.