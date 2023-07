Aulões do curso preparatório do Enem serão abertos ao públicos aos sábados

Foto: Ana Paula Fernandes

Começou hoje (15), as aulas do Prepar@Juv, Cursinho Preparatório para o Enem 2023 com um “Aulão Show”, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv). Além das aulas ministradas na Secretaria durante a semana, os aulões ao sábados de manhã serão gratuitos e abertos ao públicos até novembro no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Com ainda 70 vagas abertas, o Prepar@Juv, é um projeto inédito de preparação para o Enem e outros vestibulares na Secretaria com aulas de disciplinas de Redação, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, além da preparação em Matemática.

É o que chamou a atenção de Carlos Eduardo da Silva, de 20 anos, que está se preparando para o vestibular de medicina. “Eu já tinha participado do Levanta Juventude e foi muito motivador para mim, quando fiquei sabendo do Programa já me inscrevi, esses cursinhos são muito caros e é inédito, então jamais perderia essa oportunidade”, disse.

As aulas do Cursinho acontecem às terças e quintas-feiras no período vespertino: das 13h30 às 17h, e período noturno: das 18h30 às 21h30, na sede da Secretaria da Juventude, localizado na rua 25 de Dezembro, 924, Jardim dos Estados.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone: (67) 3314-3577 ou pelo whatsapp: (67) (67) 99287-2008. Os interessados devem ser maiores de 15 anos e estarem inscritos para o Enem.

Mesmo no segundo ano do ensino médio, Enzo Loti também já começou a se preparar para o Enem e buscar alternativas na área que busca cursar, a de tecnologia. “Educação é tudo e vejo que Campo Grande sai na frente nesse sentido, as capacitações que a Secretaria oferece são realmente diferenciadas e meu objetivo é buscar opções que me deem liberdade geográfica e financeira, algo no empreendorismo digital”, conta.

O secretário Municipal da Juventude, Maicon Nogueira, explica que o cursinho foi pensando para garantir oportunidade aos jovens que não podem pagar por um cursinho convencional. “Nós preparamos esse curso para que os jovens tenham condições de alcançar uma nota alta e preparação como de quem paga por isso, pois contamos com professores extremamente qualificados, que trarão temas que fazem diferença na pontuação,“,explicou.

Presente no aulão inaugural, a prefeita Adriane Lopes reforçou como oportunidades como essa, mudam vidas. “Nós estamos garantindo que vocês tenham como se qualificar sem precisar pagar ou muitas vezes até se descolar do bairro para isso, oferecendo mais de 80 cursos na Sejuv, levando telecentros com os cursos para os bairros, agora o curso preparatório para o Enem, vocês são o futuro e se depender de nós, um futuro brilhante”, pontuou.

Para a estudante, Amandha Melgarejo de 17 anos, o Aulão também foi muito especial. “Estou muito ansiosa para o começo das aulas e sei que posso ter uma nota alta com esse preparatório”, finaliza.

O evento contou ainda com apresentações dos grupos de dança Backstage Of The Soul, Cia de Dança Blaoow e do artista Dudy Key.