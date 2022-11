Seguindo a tendência nacional, Mato Grosso do Sul registrou aumento considerável de casos de Covid-19, nas últimas duas semanas, com 492 casos confirmados. Superior a soma das seis semanas anteriores, que registrou 487 positivos.

A Presidente do COSEMS/MS e Secretária de Santa Rita do Pardo, Maria Angélica Benetasso comenta, “faz duas semanas que os casos aumentaram muito, situação que nos preocupa, pois com as férias de final de ano a movimentação das pessoas cresce e se não redobrarmos os cuidados a tendência é aumentar”.

Muitos municípios passaram a distribuir máscaras em unidades de saúde, adotar novas medidas, e alguns, como Ribas do Rio Pardo, já publicaram novo decreto.

Sobre as medidas adotadas pelos municípios, Maria Angélica esclarece “os municípios possuem autonomia para editar decretos, mas toda a população já sabe o que fazer para evitar a contaminação, pedimos principalmente que aqueles grupos de risco façam o uso da máscara, e que quem ainda não completou o ciclo vacinal faça o quanto antes. E se houver suspeitas que façam o teste e fiquem em isolamento”, pede a Presidente.

“Sabemos que há uma subvariante da ômicron, BQ.1, em circulação, mas especialistas esclarecem que as vacinas disponíveis no Brasil continuam sendo eficazes para evitar evoluções mais graves da doença, estamos disponibilizando as vacinas para crianças a partir de 6 meses, mas está muito a quem do esperado”, complementa Maria Angélica.

De acordo com o Boletim Epidemiológico, publicado pela Secretaria Estadual de Saúde, no dia 22 de novembro, a semana epidemiológica nº46, que compreende de 13 a 19 de novembro houve o registro de 211 casos; e a semana nº 45, que compreende de 06 a 12 de novembro, foram 281. Situação que não difere do Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, na semana de 6 a 11 de novembro houve aumento de 120% na média móvel de casos em relação à semana anterior.