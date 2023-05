Aumentos de incidência do greening são registrados anualmente no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro

Árvores com baixa produção, frutos amarelados, manchados, pequenos e com queda precoce nas árvores adultas. Estes são os principais sintomas provocados pelo greening (Huanglongbing – HLB) nas culturas de citros. Também conhecido como “amarelão do citros”, é uma das doenças mais temidas pelos produtores, uma vez que possui alto grau de destruição nas plantações e por não ter cura.

Para se ter uma ideia, o levantamento anual realizado pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) sobre a incidência de greening, mostrou que, em 2021, 22,37% das árvores do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro apresentavam a doença, um aumento de 7,2% em relação a 2020. Em 2022, essa incidência teve um salto de 24,42% na região, ou seja, um crescimento de 9,16%.

Agora, com a chegada das estações mais frias, é hora de os produtores ficarem ainda mais atentos aos sintomas provocados pela HLB, pois, apesar de o período ser de baixa população do inseto vetor, a manifestação é mais intensa em citros durante o outono e o inverno. Não eliminar as plantas doentes pode ocasionar a atração de outros psilídeos presentes na propriedade, maximizando a aquisição da bactéria e, como consequência, a transmissão para as plantas saudáveis.

Por se tratar de uma doença que ainda não tem cura, o manejo e a prevenção são as melhores opções para que o produtor lide com a questão sem sofrer prejuízos. Como solução, a FMC, empresa de ciências para a agricultura, traz em seu portfólio o Benevia®, inseticida sistêmico de alta performance, com ação sistêmica e residual mais longo, que proporciona o controle tanto de ninfas quanto de adultos.

O Benevia® destaca-se pela seletividade, que traz atuação sobre a causa específica de ação sem afetar a plantação instalada, tornando o manejo otimizado para o produtor e proporcionando melhor desenvolvimento das plantas, resultando na melhor expressão do potencial produtivo da cultura.

“Nos testes iniciais, os resultados com o produto foram excelentes. Nas áreas onde foi testado, em 21 dias, foi obtido o controle de 100% sobre as ninfas e acima de 90% sobre os adultos”, ressalta Luís Grandeza, gerente de culturas da FMC. Além do greening, a solução também auxilia no combate à larva mineradora do citros (Phyllocnistis citrella), ao bicho furão (Gymnandrosoma aurantianum) e lagartas.