O Assassino da chacina em Sinop (MT); Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos se entregou hoje (23) à polícia. Edgar e Ezequias mataram sete pessoas após perderem cerca de R$ 4 mil numa aposta de sinuca. Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do local mostra o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que as algumas das vítimas fiquem de costas, viradas para a parede. Ezequias morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar, na quarta-feira (22).

FOTO: GAZETA DIGITAL