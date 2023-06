Autor de feminicídio é preso em MS

Autor de feminicídio é preso em flagrante em Dourados. A vítima compareceu à Delegacia da Mulher comunicando que seu ex-companheiro foi a sua casa e tentou afogá-la. O atual namorando da vítima, interveio na situação, impedindo que o crime fosse consumado.

Em posse da notícia do crime, os policiais se deslocaram à Aldeia Bororó e estabeleceu contato com a liderança, a fim de averiguar o possível paradeiro do autor. Em diligência, a equipe localizou o indivíduo na casa da sua mãe.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia da Mulher, onde confessou a pratica delitiva, sendo autuado em flagrante.