MUNDO HORIZONTE DO SUL-MS (Correspondente) – Autor de crime bárbaro foi preso no último sábado (30), na cidade. O homicídio ocorreu durante uma reunião de amigos onde houve um desentendimento entre dois participantes. O dono da casa ao perceber a confusão pediu que todos fossem embora. Mas o autor foi até o carro voltou armado de faca e o golpeou nas costas. Não satisfeito saiu de carro e retornou de marcha ré em cima da vítima desfalecida.

A Delegada Titular da Delegacia de Ivinhema – Gabriela Ribeiro S. Violin salienta que o investigado foi formalmente indiciado pelo crime de Homicídio Doloso, com a incidência de três circunstâncias que qualificam o crime: Motivo Fútil, Emprego de Meio Cruel, Mediante Dissimulação podendo pegar até 30 anos de prisão.

O Mandado de Prisão foi cumprido na quinta-feira (4) e o investigado já se encontra no presídio da cidade, à disposição da Justiça Criminal. O agressor confessou a prática do crime com muita frieza e ainda, acrescentou que sua intenção era realmente assassinar a vítima e o atropelamento se deu para certificar-se da morte.