Autor do homicídio de Paulo Vitor Assumpção de Souza (36) foi preso em Corumbá. O crime ocorreu no dia 21, atrás do Poliesportivo, após uma festa. O fato se deu depois de uma briga generalizada. Armado disparou contra a cabeça da vítima. Ele se apresentou na Delegacia junto do seu advogado, mas como havia um mandado de de prisão em aberto, ficou detido. Ele irá responder por homicídio qualificado, estando então a disposição da Justiça.