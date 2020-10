NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Autor do homicídio do vigilante Damião Leite de Sousa (51) ocorrido na madrugada da última quarta-feira (7) no município, se apresentou nesta sexta-feira (9) juntamente com seu advogado Vitor Cárceres na Delegacia de Policia Civil. Ele também vigilante foi identificado por Manoel e primo da vítima confessou o crime. O Advogado do suspeito disse que seu cliente contou como tomou a drástica decisão de tirar a vida de Damião. A motivação do crime seria uma vingança após a filha de seis anos ser estuprada supostamente pela vítima. “Elevado de grande emoção, Manuel que não é homicida, é um pai de família e trabalhador, foi a procura de Damião, houve uma conversa, mas por instinto acabou o alvejando”, declarou o Dr. Cárceres.