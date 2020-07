O autor do homicídio de Leonardo Gomes Lescano (23) se apresentou ontem (6) na 2ª Delegacia de Campo Grande. Em depoimento ele confessou o crime alegando que vinha recebendo ameaças da vítima já que lhe devia R$ 100 reais da compra de drogas para Leonardo. O acusado disse que matou para fugir do Tribunal do Crime. O delegado Camilo Kettenhuber, disse que o autor já havia sido identificado e estava escondido desde o dia do assassinado. Um amigo teve a participação no crime, a princípio na ajuda da ocultação do cadáver.