A Polícia Civil, por intermédio da 3ºDP, deu cumprimento na quinta-feira (26) a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um indivíduo de 38 anos, foragido desde dezembro do ano passado. Segundo consta, a vítima Clenerson Souza Lima conhecido como “Pone” e o autor Wellyngton da Silva Souza estavam num bar na rua Jamil Basmage no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. No estabelecimento entraram em discussão sendo retirados pelo proprietário.

Em seguida, o autor escondeu-se atrás de uma árvore, aguardando a vítima passar com seu veículo, instante que o cravou de balas vindo a vítima vindo a óbito no local. Após o crime, a Autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, que foi prontamente deferida pelo Poder judiciário. O suspeito foi preso e encaminhado ao presídio local, onde permanecerá à disposição da justiça.