O suspeito de matar Hugo Gonçalves Insabralde (29) na noite da última segunda-feira (4) publicou um vídeo nas redes sociais relatando o caso. O jovem afirmou que o comerciante e ele atuavam com agiotagem. E que o homicídio aconteceu porque Hugo teria dado em cima da mulher dele.

“Não matei nenhum pai de família não”, diz o rapaz no vídeo, alegando que ele e Hugo eram sócios em um negócio de dinheiro a juro. A conveniência é só uma fachada. No vídeo ele ainda afirmou que não matou o comerciante e amigo por causa de dinheiro. Pois nada do que estão falando é verdade”, afirmou.

“O rapaz ainda afirma no vídeo que Hugo era como seu irmão. Mas traiu sua confiança”, declarou. Ele contou que no dia do crime estava no Facebook da esposa logado no celular quando recebeu uma mensagem de Hugo. Ele não disse nada. E mais tarde levou o filho para vacinar, quando ela mostrou a mensagem de Hugo para ele.

O jovem foi até a conveniência com a esposa e disse que a levaria em casa e depois retornaria. Na volta ambos discutiram. “Ele tem uma pistola, é agiota, não era comerciante não”, disse. Ele afirmou por fim que vai se apresentar à polícia. “Sei que o que eu fiz é errado. Agi no nervosismo com a cabeça quente e não tem o que fazer”.